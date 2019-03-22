برعاية المديرية العامة للدفاع المدني جدة تحتضن أهم المعارض المختصة في الأمن والسلامة والوقاية من...

جدة -أمل العامري / أشرف قطب

تنطلق فى الفترة من 9 – 11 شعبان 1440هـ فعاليات النسخة الثالثة من معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق “إنترسك السعودية 2019” بشعار “السلامة والحماية المدنية والتقنية…حلول تكاملية مستقبلية” برعاية معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مدير عام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ومشاركة أكثر من 150 عارض من 20 دولة، يقدمون أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن والسلامة على مساحة 11.000 متر مربع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس في هيلتون جدة بحضور العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة والأستاذ عصام المجلد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحارثي والأستاذ أندرياس ريكس، مدير عام المعرض من ميسي فرانكفورت وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وأكد العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، أن المعرض يُقام بالتعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات ذات الاختصاص في مجالي الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، وأن المديرية العامة للدفاع المدني تعد شريكاً رئيساً في المعرض منذ دورته الأولى والتي عقدت قبل عامين في جدة، ويعد أكبر معرض تجاري متخصص في صناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.

وقال “دعمت المديرية العامة للدفاع المدني هذا المعرض للسنة الثالثة على التوالي، لأننا نرى في المعرض إضافة لصناعة الأمن والسلامة في المملكة. وإن زيادة عدد العارضين المشاركين عاماً بعد عام تؤكد على مدى اهتمام وتقدير الصناعة العالمية للأمن والسلامة والوقاية من الحرائق لمعرض إنترسك ونتطلع لدورة ناجحة في 2019م”

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وأوضح قائلاً : “أن نظم الأمن والحماية وأمن تقنية المعلومات والبنية التحتية أصبحت من أولويات الحكومات على مستوى العالم، وأن المملكة العربية السعودية تطبق أفضل وسائل وطرق الحماية المتطورة وأحدث التقنيات التي يمكنها الكشف عن التهديدات والمخاطر الأمنية قبل وقوعها وذلك في ظل تزايد الوعي العالمي بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.”

وأضاف سعادته “نحن سعداء بالشراكة في هذا المعرض الذي سيجمع المختصين في قطاع الأمن الوطني والوقاية وإدارة الأزمات ومزودي الحلول والتقنيات تحت مظلة واحدة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع بالنسبة لكافة دول العالم وللمملكة العربية السعودية التي تعمل على تحقيق رؤيتها 2030 في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير خدمات الأمن والسلامة”

وفى كلمته قال نايثن لويد ، الرئيس التنفيذي من ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك السعودية بالتعاون مع الحارثي للمعارض:” يُعد إنترسك السعودية منصة حيوية تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في المملكة، ويشرّفنا أن نحظى برعاية المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية لدورة هذا العام “.

من جانبه أفاد عصام المجلد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحارثي بأهمية إقامة هذا المعرض العالمي في المملكة، وقال: ” يسعدنا أن نكون شركاء فى هذا المعرض العالمي لإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وعلى مدى سنوات عديدة لعب إنترسك دوراً بارزاً في تشكيل صناعة الأمن حول العالم. وليس من قبيل المصادفة أن يقام في المملكة أهم معرض في العالم للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.”

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تصل إلى000 11 متر مربع منها 8000 متر مربع مساحات داخلية بالإضافة إلى 3000 متر مربع مساحات خارجية لعرض أحدث آلاليات والمعدات. وينقسم المعرض إلى قسمين رئيسيين متخصصين للمنتجات وهي: قسم ألامن والسلامة، وقسم مكافحة الحريق.

ويصاحب المعرض منتدى رفيع المستوي تحت عنوان السلامة والحماية المدنية والتقنية… حلول تكاملية مستقبلية، ويستمر برنامج المنتدي لمدة ثلاثة أيام ويشارك فيه نخبة من خبراء ألامن، السلامة، ألامن الصناعي، استجابة الطوارئ، ألامن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والشركات والمؤسسات المتخصصة لمناقشة أهم التحديات والمخاطر المحتملة لقطاعات ألامن والسلامة ومكافحة الحريق بمختلف أنواعها وسبل تطويرها وتعزيز مستوياتها وتوفير الحلول الفعالة، وكذلك مناقشة أهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ومن الفعاليات المصاحبة للمعرض مسابقة تحدي رجال الإطفاء وركن الرسام الصغير.