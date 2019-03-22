، "مركز الملك للإغاثة" يسلم مراكز الكلى بحضرموت دفعة محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزن 33 طنًا تشتمل على 3.000 جلسة استصفاء

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مراكز الكلى بحضرموت الدفعة الرابعة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي، تزن 33 طنًّا تشتمل على 3.000 جلسة استصفاء، ويستفيد منها مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، ومركز القطن للكلية الصناعية، ومركز هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.

وعبّر وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة على وقوفهم الدائم مع الشعب اليمني؛ مشيدًا بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية؛ مؤكدًا أن الدفعة التي سلمت اليوم قد أسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح مدير عام مراكز الغسيل الكلوي بحضرموت الوادي والصحراء، مساعد برويشد، أن المراكز تَسَلّمت الدفعة الرابعة من مستلزمات الغسيل الكلوي؛ لتكفي شهرًا كاملًا لكل مركز من مراكز الغسيل الكلوي الثلاثة بمحافظة حضرموت؛ حيث جرى تسلم 1.000 جلسة استصفاء دموي لكل مركز من جميع مكوناتها الخمسة من محاليل ومستلزمات الغسيل.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.