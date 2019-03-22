، مستشفى الإمام عبدالرحمن ينظّم لقاءً موسعًا مع أعيان المجتمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - في سياق الخطط التطويرية للخدمة الصحية.. بحضور "المطلق"

نظمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، بناءً على توجيه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، لقاءً موسعًا مع الفعاليات المدنية وأعيان المجتمع بجنوب الرياض.

وشمل اللقاء أحياء "الشفا والحزم وعكاظ وبدر ونمار"، بحضور الشيخ خلف المطلق ونخبة من أئمة المساجد ومدراء المدارس والتجار ومسؤولي الدوائر الحكومية، بغرض الوقوف على مواقع الخدمة المقدمة من المستشفى من وجهة نظر متلقي الخدمة.

وتحدث مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، بعد أن رحب بالجميع، عن مفهوم التجمعات الصحية وعن رؤية وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول واللتان تهدفان إلى العناية بالمواطن السعودي والوصول إليه، حيث كان ووقايته من المرض قبل حدوثه.

وأضاف أن هذا هو رؤية متكاملة تندرج ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية الوطن ٢٠٣٠.

وتضمنت ورشة العمل تقسيم الحضور كل حسب تخصصه إلى مجموعات "الصحة المهنية - الصحة المدرسية - صحة الأم والطفل-صحة البيئة - صحة كبار السن - المشاركة المجتمعية وغيرها"، حيث طرحت كل مجموعة أفكارها للتطوير والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة وتم مناقشة هذه الأفكار وجمعها لاستخدامها في مشاريع شاملة لاحقة.

وتعتبر هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تقام بين مستشفى والفعاليات المجتمعية، كما أجمع الحضور على آن تكون هذه الورشة دورية لمتابعة التطور في الخدمة وإضفاء دور رقابي للمجتمع على الخدمة الصحية المقدمة من أحد مستشفيات التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض

وتأسست مجموعة تواصل بين الإدارة ونخبة المجتمع المحيط بالمستشفى لإيصال أي ملاحظة أو شكوى أو اقتراح ليتم التعامل معها فورا بالإجراء المناسب.