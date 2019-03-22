، ثعابين وكلاب.. حي بجازان يطالب بالسفلتة منذ 14 عاماً والبلدية ترد! ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يستشهدون بسيدة تعاني شللاً رباعياً ويصعب نقلها..أمطار وطين

أمضى سكان حي الخزان بقرية القايم في محافظة ضمد 14 عامًا منذ أن بدأت مطالباتهم بسفلتة حيهم وإنارته كاملاً، والاهتمام بالحي لما تغزوه من ثعابين وكلاب ضالة، لكن هذه المطالبات لم تجد ردًا واقعيًا طوال تلك السنين؛ ليصف الأهالي أجواء ما يعيشون من مطالبات بـ"لا حياة لمن تنادي" .

وقال أهالي حي الخزان أحد أحياء قرية قائم الجهو بمحافظة ضمد لـ"الخليج 365": "نطالب برفع معاناتنا وخاصة مع موسم الأمطار؛ حيث لنا طلبات سابقة مقيدة لدى البلدية ولم ينظر لها بعين الاعتبار"، مشيراً إلى أن البلدية قامت مشكورة بتمديد الإنارة بأغلب الأجزاء، وهي تعمل في الوقت الحالي على تمديد أغلب الخدمات من الجهات الأخرى وتبقت طبقة الأسفلت فقط وهذا ما نطمح للمسارعة فيه.

وأضافوا: "في الحي مريضة تحتاج الإسعاف، ولديها شلل رباعي والأمر يصعب على الهلال الأحمر نقلها أثناء هطول الأمطار من تجمع كميات كبيرة من الماء والطين"، مبينين مطالبات الأسفلت الذي لم يصل تمتد إلى ما يقارب 14 عامًا.

ومن جهته قال رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز الشعبي لـ"الخليج 365": "القرية من القرى ذات الكثافة السكانية القليلة؛ وتم عمل إنارة للطريق الرئيسي بالقرية؛ ومدرج ضمن خطط البلدية استكمال الإنارة وسفلتة كامل القرية؛ حيث إنها من المواقع ذات الأولوية فى الوقت الراهن".