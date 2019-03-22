، ‏قائد أمن طرق القصيم يُكَرّم الإعلامي "الزيدان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لمشاركته بحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

كرّم قائد أمن طرق منطقة القصيم العقيد حمد إبراهيم الجاسر، الزميل الإعلامي والمصور عبدالله بن صالح الزيدان، تقديرًا لمشاركته الفعالة في حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمجمع "العثيم مول".

من جانبه، قدّم "الزيدان" شكره وتقديره لقائد أمن طرق القصيم ومحافظ عنيزة على هذا التكريم.