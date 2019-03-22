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كرّم قائد أمن طرق منطقة القصيم العقيد حمد إبراهيم الجاسر، الزميل الإعلامي والمصور عبدالله بن صالح الزيدان، تقديرًا لمشاركته الفعالة في حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمجمع "العثيم مول".
من جانبه، قدّم "الزيدان" شكره وتقديره لقائد أمن طرق القصيم ومحافظ عنيزة على هذا التكريم.
قائد أمن طرق القصيم يُكَرّم الإعلامي "الزيدان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-22
كرّم قائد أمن طرق منطقة القصيم العقيد حمد إبراهيم الجاسر، الزميل الإعلامي والمصور عبدالله بن صالح الزيدان، تقديرًا لمشاركته الفعالة في حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمجمع "العثيم مول".
من جانبه، قدّم "الزيدان" شكره وتقديره لقائد أمن طرق القصيم ومحافظ عنيزة على هذا التكريم.
22 مارس 2019 - 15 رجب 1440
02:25 PM
تقديرًا لمشاركته بحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"
كرّم قائد أمن طرق منطقة القصيم العقيد حمد إبراهيم الجاسر، الزميل الإعلامي والمصور عبدالله بن صالح الزيدان، تقديرًا لمشاركته الفعالة في حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمجمع "العثيم مول".
من جانبه، قدّم "الزيدان" شكره وتقديره لقائد أمن طرق القصيم ومحافظ عنيزة على هذا التكريم.
، قائد أمن طرق القصيم يُكَرّم الإعلامي "الزيدان" ،
المصدر : الخليج 365
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