، نُخب أردنية تسلط الضوء على جهود السعودية في نبذ خطاب الكراهية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ورشة عمل تقيمها سفارة المملكة في عمّان الإثنين المقبل

أعلنت السفارة السعودية في الأردن، تنظيم ورشة عمل بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في نبذ خطاب الكراهية والدعوة للتسامح والاعتدال"، الإثنين المقبل، في مقر السفارة.

وتشارك في الورشة نُخب إعلامية وسياسية أردنية، وذلك بتوجيه من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ لبيان ما تقوم به المملكة العربية السعودية من نبذ خطابات الكراهية ودعوتها إلى التسامح بجانب أشقائها من الدول العربية، عملاً بما جاء في تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه في "تويتر"، التي دعا فيها المجتمع الدولي بعد العمل الإرهابي في نيوزيلندا، إلى مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، والتي لا تقرّها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي: المملكة رائدة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتحارب التطرف والعنف، وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ خطاب الكراهية.

وأضاف: ستشارك في الورشة نُخب إعلامية وسياسية من الأشقاء الأردنيين يتقدمهم وزير الإعلام الاردني الأسبق سميح المعايطة؛ وعضو مجلس الأعيان المهندس صخر مروان دودين؛ ورئيس تحرير صحيفة "الدستور" الأردنية مصطفى الريالات.