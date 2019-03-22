مختصون: علاقات الرياض بالمنامة عميقة ومتجذرة منذ الدولة السعودية الأولى

أوضح مختصون في العلاقات الدولية أن العلاقات السعودية البحرينية باقية على الدوام كنموذج للعلاقات الدولية التاريخية، مؤكدين عمق تلك العلاقات منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مشيرين إلى أنها علاقات مصيرية وذات روابط أزلية.

وشارك الأكاديمي والكاتب البحريني المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله المدني، والمستشار الإعلامي المتخصص في الإعلام السياسي الدكتور نايف الحداري، في ندوة «العلاقات الدولية: حوار الحضارات» وأدارتها الإعلامية إيمان باحيدرة، ضمن الفاعليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019.

كما أشار الدكتور المدني إلى عمق العلاقات السعودية البحرينية في جميع المجالات، مؤكدًا أن بلاده منذ نشأتها تنعم بالأمن والاستقرار.

من جانبه قال الدكتور الحداري: «إن البحرين بلد للسلام والحضارة والفنون، مع سابقة تاريخية في الصحافة والتعليم والأدب«.

وأكد دوام مساندة البحرين بمواقفها المشرفة دائمًا لشقيقتها المملكة والدول العربية وأنها خير سند لهم، وأن البحرين بلد كبير وضخم بمواقفه ورجاله.

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وبيَّن الحداري أهمية معرض الرياض للكتاب، واصفًا إياه بأنه خير مكان لتمثيل حوار الحضارات، من خلال توفر المؤلفات حول مختلف الثقافات المتاحة للقراء، واستضافة دولة ضيف شرف سنويًّا لاستعراض ثقافتها والالتقاء بمثقفيها وأدبائها.

وذكر أن المملكة العربية السعودية دعت في مواقف كثيرة إلى التعايش والسلام وحوار الحضارات وتقبُّل ثقافة الآخرين، امتثالًا لقوله تعالى «وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا».

وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، افتتح نائب وزير الثقافة، حامد بن محمد فايز، 13 مارس الماضي، فاعليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور الشيخة مَيّ بنت محمَّد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجمع من المثقفين والمسؤولين.

‎وألقى نائب وزير الثقافة، في مستهل الحفل كلمة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، ونقل في بدايتها أسمى الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لفاعليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تشجيعه الدائم ودَعْمه اللامحدود للمسيرة الثقافية السعودية، وللتنمية الثقافية الشاملة في المملكة العربية السعودية.

ورحّب وزير الثقافة في كلمته بمشاركة مملكة البحرين الشقيقة في المعرض بوصفها ضيف الشرف للدورة الحالية، مؤكدًا أن المشاركة تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، قيادةً وشعبًا.