السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 سلة غذائية في مديرية دمت بمحافظة الضالع



الضالع 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، للنازحين والمتضررين في مديرية دمت بمحافظة الضالع، يستفيد منها 6000 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.

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13:40ت م

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