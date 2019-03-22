السعودية اليوم / مديرية الأمن العام تحتفي بتخريج 1760 طالباً من الدورات التأهيلية من مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

احتفت مديرية الأمن العام ممثلة في مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة أمس، بتخريج 1760 طالباً من الدورات التأهيلية في تخصصات " المرور , أمن الحج والعمرة , دوريات الأمن , أمن الطرق "، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وذلك بمقر المدينة في حي الشرائع بمكة المكرمة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن المشحن كلمة أوضح فيها أن الخريجين تلقوا تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية ودروسا نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم، إضافة إلى تهيئتهم للمشاركة في موسم العمرة لهذا العام 1440هـ.

وأبان أن التدريب في مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بلغ بدعم وتوجيه من معالي مدير الأمن العام - ولله الحمد - أعلى مستوياته ليبلغ رجل الأمن في هذه البلاد المباركة أعلى درجات الاحترافية ومواكبة ما يستجد في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها وتحقيق رؤية المملكة 2030 م في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – واهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

عقب ذلك ألقى الخريج عثمان بن أحمد الزهراني كلمة الخريجين تقدموا فيها بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على مدينة التدريب بمنطقة مكة المكرمة على ما قدموه لهم طيلة فترة الدورة من تدريبات نظرية وعملية وتوجيهات واهتمام ليكونا سواعد بناءة في خدمة الدين ثم المليك والوطن مع بقية زملائهم في ميدان الشرف الأمني، مؤكدين أن ما تلقوه من تدريبات سيكون له أثر كبير على تأديتهم مهام أعمالهم بكل كفاءة واقتدار.

بعد ذلك قدم مجموعة من الطلاب المتدربين عرضاً عسكرياً تضمن عدداً من المهارات الأمنية.

ثم أدى الخريجون القسم، أعقبها إعلان النتيجة العامة لجميع الدورات وتسليم الهدايا لأوائل الطلبة.

// انتهى //

13:38ت م

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