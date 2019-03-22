السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مراكز الكلى بحضرموت الدفعة الرابعة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي



الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مراكز الكلى بحضرموت الدفعة الرابعة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي تزن 33 طنًا تشتمل على 3,000 جلسة استصفاء، ويستفيد منها مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، و مركز القطن للكلية الصناعية، و مركز هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.

وعبر وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحكومة وشعب المملكة على وقوفهم الدائم مع الشعب اليمني، مشيداً بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الجوانب الإغاثية و الإنسانية، مؤكداً بأن الدفعة التي سلمت اليوم قد أسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح مدير عام مراكز الغسيل الكلوي بحضرموت الوادي والصحراء مساعد برويشد بأن المراكز تسلمت الدفعة الرابعة من مستلزمات الغسيل الكلوي لتكفي شهر كامل لكل مركز من مراكز الغسيل الكلوي الثلاثة بمحافظة حضرموت ، حيث جرى تسلم 1,000 جلسة استصفاء دموي لكل مركز من جميع مكوناتها الخمسة من محاليل ومستلزمات الغسيل.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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13:34ت م

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