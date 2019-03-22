السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد: تحقيق واجبات العبودية الشرعية طريق الفوز بالثواب العظيم والنعيم المقيم/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسقال معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري: إن كمال العبودية لله ــ سبحانه وتعالى ــ هو كمال الحرية للمخلوق، وأن تضرع العباد إلى الله تعالى يصلحهم ويصلح حياتهم ومعاشهم، وأن الخلق متى حققوا العبودية لله تحرروا من العبودية لسواه، فيتحررون من عبودية الشيطان، والشهوات والأهواء، ومن عبودية المخلوقين أمثالهم، ومن ثم يستحيون أن يتبعوا خطوات الشيطان، أو يُغضبوا الله بعمل أو نية وهم يتوجهون إليه في الشدة ويتضرعون، لافتا إلى أن العبودية لله تعالى هي غاية الوجود الإنساني وأنها الحكمة من خلق الإنس والجن، قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، وأن بالعبودية يستقيم الخلق على الطريقة التي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم وترفعهم من عبودية الهوى والعبيد إلى عبودية المستحق للعبادة وهو الله - جل جلاله -.جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه أمس، بعنوان: "حقيقة العبودية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية"، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ "الجامع الكبير" بوسط مدينة الرياض، بحضور سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.وأوضح معالي الدكتور توفيق السديري أن لشيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ رسالة بعنوان "العبودية"، وأنها ــ على اختصارها ووجازتها ــ رسالة قيمة جليلة ذات أثر في توجيه سلوك المسلم نحو العبادة الحقة والطريقة المستقيمة، ونظرا لقوتها في السبك، ومنطقيتها في الاستنتاج، وتواءم المقدمات مع النتائج حتى يخيل للإنسان وهو يقرؤها أنه يحلِّق في جو من المعادلات الرياضية ، ويتلذذ بفك رموزها واحدا تلو الآخر ليصل إلى نتيجة صحيحة مقنعة ومنطقية، مبيناً أن هذه الأسباب حملت على تقديم قراءة ميسرة لهذه الرسالة النادرة الماتعة ليعم النفع ويصل المقصد منها.وأضاف معاليه: إن شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ نافح عن عقيدة السلف الصالح، وجاهد لإحياء السنة وإماتة البدعة، وتصدى للرد على أهل الزيغ والضلال من المبتدعة على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم، فكان علَمًا في تأصيل العقيدة الصحيحة، وخطَّ للمسلمين منهجا مؤصلا في تقييم الآراء وتصويبها أخذا وردًّا، وفق معايير ثابتة وأسس مستقرة من الكتاب والسنة، فكان ــ رحمه الله تعالى ــ أمَّةً اقتفى أثره من أتى بعده من المجددين المتمسكين بهدي السلف.ونوه الدكتور السديري إلى أن رسالة العبودية جاءت ردا على سؤال سائل لشيخ الإسلام عن حقيقة العبادة، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، مشيراً إلى أن الرسالة تهدف إلى بيان حقيقة العبودية من المنظور الشرعي على جهة التأصيل والتنظير المنهجي.// يتبع //13:25ت م0042

عام / نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد: تحقيق واجبات العبودية الشرعية طريق الفوز بالثواب العظيم والنعيم المقيم/ إضافة أولى واخيرة

وأبان معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد أن العبد الحقيقي الذي ارتقى سلم العبودية الموصل إلى ولاية الله ورضوانه هو من التزم مراضي الرب الشرعية وموافقة أمره تعالى ففاز بدرجات الفضل والقرب منه تعالى والتي تتحقق للعبد عند بلوغه أعلى درجات الذل لله تعالى.

ولفت الدكتور السديري إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ من خلال هذه الرسالة النافعة صحح المفاهيم وأوضح الغايات في ضوء ما ورد في الكتاب العظيم والسنة المطهرة، ومن ذلك تفريقه -رحمه الله تعالى- بين العبادة القَدَرية وهي عبودية الربوبية التي تشمل الخلق كلهم برهم وفاجرهم، فما شاء كان وإن لم يشاؤوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: {أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون}، فهو سبحانه ربُّ العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم ، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواءٌ اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه، وأما العبادة الشرعية التي هي عبودية الألوهية فيكون المرء عابدا لله، لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. مؤكدا أن العبد كلما ازداد علما بالفرق بين العبد والرب تحقق منه الالتزام المبتغي لواجبات العبودية الشرعية التي أنيط بها الفوز بالثواب وبالدرجات العلا والنعيم المقيم.

وقال: إن العبودية هي إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها ومشمولة بها؛ لأنها غاية التذلل، ولا يستحق غاية الذل إلا من له غاية الإفضال وهو الله سبحانه وتعالى قال تعالى: {ألا تعبدوا إلا إياه}، وقد عرف شيخ الإسلام العبادة بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك كله من العبادة لله تبارك وتعالى.

وتابع يقول: وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله.

واختتم معالي الدكتور توفيق السديري محاضرته بالقول بأن جماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ، لا نعبده بالبدع. كما قال تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}. وأن ذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة. وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وألا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه.

// انتهى //

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