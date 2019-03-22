السعودية اليوم / برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل أكثر من 1450 مولوداً خلال السعودية اليوم 2018



الجبيل الصناعية 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

استقبل قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أكثر من 1450 مولوداً خلال عام 2018م، قدمت لهم رعاية طبية متكاملة من خلال 18 سريراً مجهزاً بأحدث المعدات الطبية على مستوى عالي من الخدمة، ويقوم على تقديم الرعاية فريق عمل يتكون من أكثر من 12 طبيباً مختصاً و 18 ممرضة متخصصة في رعاية الأطفال.

من جانبه أكد رئيس قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالله بن ثامر الشهراني أن المستشفى يقدم خدمات عالية الجودة للأطفال المواليد من خلال قسم متكامل تم تجهيزه على طراز عالي من الجودة في الخدمة المقدمة والمعدات الطبية والكادر الوظيفي.

وأضاف أن القسم يتميز بجودة التشخيص والخطط العلاجية والرعاية الطبية المركزة لضمان حياة الأطفال، كما يتواجد بالحضانة العديد من أجهزة التنفس الصناعي حديثة الصنع خاصة بالأطفال الخدّج، إضافة إلى أن أقسام الحضانة تستقبل حالات الأطفال الخدّج ممن يحتاج إلى دعم التنفس في بعض الأجهزة، وذلك لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي، مبيناً أن القسم نجح مؤخراً في إنقاذ حياة طفل خديج بوزن 570 جم عند الولادة، وكان ذلك عن حمل لم يتجاوز 6 أشهر تمكن الطفل بعدها من العيش بحياة طبيعية.

وأوضح الشهراني أنه تم وضع خطة علاجية للطفل داخل الحضانة خلال فترة التنويم، التي بلغت ما يقارب 4 أشهر لاحظ فيها فريق العمل خلال هذه الفترة أن حالة الطفل أصبحت في تحسن تدريجي حتى بلغ وزن الطفل 2 كجم وخرج بصحة جيدة وقد أعطي مواعيد لمتابعة حالته في العيادات .

// انتهى //

13:15ت م

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