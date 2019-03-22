السعودية | انخفاض نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية .. فرصة أكبر للإقراض

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بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر يناير الماضي 78.3 في المائة، مقابل 79.9 في المائة بنهاية يناير 2018، ما يعني انخفاضها بنحو 1.6 في المائة خلال عام، ما يعطي المصارف فرصة أكبر للإقراض.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن هذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 11.7 في المائة حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90 في المائة.

يأتي انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في ظل ارتفاع الودائع تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أن رفعت “ساما” معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، من 2 في المائة إلى 2.75 في المائة خلال عام 2018، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي”، من 1.5 في المائة إلى 2.25 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع رفع “المركزي الفيدرالي” نتيجة ربط الريال بالدولار.

وبحسب “ساما”، فإن الودائع لدى المصارف هي “الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، واتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها” مضافة إليها الديون طويلة الأجل “القروض المشتركة، السندات، والصكوك”، والقروض الثانوية، وغيرها. فيما القروض، تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات.