نظام نور يبدأ تسجيل رياض الأطفال لعام 1441 .. هنا الرابط والتفاصيل

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ نظام نور اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17/07/1440هـ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي.

ويستمر التسجيل في نظام نور ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ،

وكان نظام نور بدأ منذ 30 / 4 / 1440هـ في تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية ، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

كما أتاح نظام نور تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة خلال الفترة من 30 / 4 / 1440 ويستمر إلى 2 / 6 / 1440هـ.

Advertisements

وخلال الشهر الماضي بدأ نظام نور تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل أمهاتهم السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة ابتداءً من 4/ 6/ 1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ.

وفي يوم 03/07/1440هـ بدأ نظام نور تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – من أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين) وسيستمر التسجيل ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ.

وخلال الشهر المقبل سيتم عبر نظام نور تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ابتداء من يوم 02/08/1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ.

ويمكن الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).