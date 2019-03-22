زلزال يضرب أسعارالدولار والعملات اليوم الجمعة 22/3/2019 | تعرف على سعر العملات الأجنبية والعربية أما...

نقدم لكم اليوم زورانا الكرام، أسعار تحويلات العملات الأجنبيه و العربية ، وذلك مقابل الجنيه الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم الجمعة 22 مارس .

ومن خلال تلك المقالة، سوف تتعرفون على أسعار العملات العربية، وذلك طبقاً لأحدث أسعار البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدولار اليوم

17.24 جنيه للشراء و 17.34 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك التجاري CIB

17.24 جنيه للشراء و 17.34 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعوددي

4.59 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

56.80 جنيهًا للشراء، سعر البيع 57.19 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

4.69 جنيه للشراء، 4.72 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات العربية، حالة من التباين بين الإرتفاع والإنخفاض في البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري وذلك طبقاً لحالة العرض والطلب التي تتبعها البنوك منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.