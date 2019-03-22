انت الان تتابع تفاصيل خبر نيويورك تايمز: القحطاني استعان بشركة تجسس إسرائيلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 11:54 صباحاً - أفاد تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تواصل مع شركة "إن إس إو" (NSO) الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وأشار التحقيق إلى أن القحطاني كان يعمل منذ أواخر 2017 على تعقب معارضين سعوديين حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن القحطاني تبادل رسائل مع موظفين في الشركة لبحث خطط لاستخدام أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا ودول منها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا.

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التحقيق الموسع يستند إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين حاليين وسابقين لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويظهر اعتماد الحكومة السعودية على "إسرائيل"، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين، بحسب ما نقل موقع "الجزيرة نت".

ويتطرق تقرير نيويورك تايمز إلى مشروع لشركة "دارك ماتر" (Dark Matter)، التي أسستها الإمارات عام 2015، وهي التي تعين موظفين سابقين في المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" من أجل ترصّد الاتصالات الخلوية في قطر.

ويُتهم القحطاني بأنه منسق عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، كما تتهمه منظمات دولية بتعذيب معتقلات سعوديات وتهديدهن بالاغتصاب.