الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا وأمطار متوقعة على هذه المناطق

2019-03-22

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق (الرياض ، الشرقية ، القصيم ، الحدود الشمالية والجوف وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة., وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.