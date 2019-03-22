شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزي رئيس الوزراء العراقي في ضحايا «عبّارة دجلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الدكتور عادل عبدالمهدي إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الدكتور عادل عبدالمهدي إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة. وقال ولي العهد في البرقية:«تلقينا نبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والسلامة للمفقودين، إنه سميع مجيب».



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