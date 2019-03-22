شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس العراق في وفيات عبّارة غرقت في نهر دجلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية العراق الرئيس الدكتور برهم صالح إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة.

وقال الملك سلمان في البرقية:«علمنا بنبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس العراق قال فيها: «تلقيت نبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، راجياً عودة المفقودين سالمين،إنه سميع مجيب».