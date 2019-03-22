شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سائبة تتسبب في وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

تسبب حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين عند الساعة ٧:٢٠ مساء أمس بعدد من الإصابات وحالة وفاة وذلك على طريق الحاذة باتجاه المدينة بما يبعد عن الطائف قرابة 190 كيلو متراً.

وتفصيلاً أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وجود حادث تصادم به عدة إصابات بسبب وجود جمال سائبة على الطريق وذلك من عدة مصادر والتي لم تعطِ الدقة في الموقع الصحيح مما استدعى إلى توجيه ثمان فرق إسعافية وطلب الدعم من صحة الطائف بثلاث فرق بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وبمتابعة كريمة من محافظ الطائف سعد الميموني ومتابعة مدير الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي

وعند تحديد الموقع الصحيح تمت مباشرة الفرق الإسعافية للموقع وفرز الحالات ومن ثم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين حيث تم نقل تسع حالات تفاوتت إصاباتهم من بسيطة الى بليغة، وذلك الى مستشفى الأمير سلطان العسكري ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف فيما رفضت خمس حالات الكشف والنقل وكذلك حالة لإمرأة انتقلت إلى رحمة الله.