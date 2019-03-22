نجاة سيدة حاولت التقاط سيلفي مع الفهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة خرجت سيدة أمريكية من المشفى بعد تعافيها من إصابات طفيفة لحقت بها بعد هجوم فهد أسود عليها في حديقة حيوانات محلية بولاية أريزونا الأمريكية، وبحسب موقع Live science كانت السيدة تنوي التقاط صورة سليفي مع الفهد حيث تسلقت الحاجز واقتربت من منطقة الفهد مما مكنه من الهجوم عليها وجرح يدها اليمنى، وذكر متحدث باسم الحديقة أن الحادث الذي حصل يعتبر خطأ بشريا بسبب عدم التزام الزوار بالقوانين وتسلق السياج الحاجز للوصول لمنطقة الفهد الأسود. وهي ليست الحادثة الأولى من نوعها في الحديقة. وأعلنت الحديقة الحاضنة للفهد أنها لا تنوي قتل الفهد بعد تسببه في إصابة السيدة.



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