العثور على لوح يمني بنقوش غامضة في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عثر على قرص يمني من البرونز يحتوي على نقوش يعود تاريخه إلى ألفي عام، وفقا لموقع Live Science، إذ إن العبارة المنقوشة كتبت بلغة السباعيين، بالنص المعروف باسم سبعان، وتذكر الكتابة الموجودة على القرص أنه يعود لمعبد فقد خلال حدث ما.

وقال روبن، باحث فخري بالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي «إن بعض التفاصيل تشير إلى أن هذا المعبد كان في جوار صنعاء، ويعتقد أن اللوح البرونزي يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد».

وتشير عبارة أخرى مكتوبة بلغة صبا إلى موقع بناء يقع شمال شرق حنا بالقرب من صنعاء، ويتساءل العلماء عن كيفية وصول هذا اللوح إلى الولايات المتحدة وماهية هذه الألغاز الموجودة عليه التي تذكرها النقوش.