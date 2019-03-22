"هيئة الاتصالات" تكشف عن سبب حجب مكالمات "واتس آب"

دبي - بواسطة محمد فارس أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالعزيز الرويس، أن سبب حجب خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبیق "واتس آب" هو عدم تحقيقه المتطلبات التنظيمية.

وأوضح الرويس أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت الأخرى متوفرة ومتاحة لطالبي الخدمة بالمملكة.

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مقدم بواسطة: Dailymotion



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ولفت إلى أن هيئة الاتصالات لا تمانع من بيع شرائح البيانات المفتوحة مُسبقة الدفع، ولكن التنظيم والسياسات المطبقة في دول العالم لا تسمح بذلك في الوقت الحالي.