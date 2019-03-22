السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تنظم الدورة العملية الـ 18



نجران 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

نظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، الدورة العلمية الـ 18، ضمن البرنامج العلمي لتحفيظ المتون، وذلك في جامع المطرودي بحي العريسة بنجران.

وأفاد مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تتضمن شرح القواعد الفقهية لابن سعدي، وحائية ابن أبي داود، مشيراً إلى وجود مكان مخصص للنساء.

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10:41ت م

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