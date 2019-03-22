السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق في وفيات غرق عبارة في نهر دجلة

الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة. وقال سمو ولي العهد في البرقية :" تلقينا نبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والسلامة للمفقودين ،إنه سميع مجيب". Advertisements // انتهى // 10:24ت م 0020





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