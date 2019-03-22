السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء لرئيس جمهورية العراق في وفيات غرق عبارة في نهر دجلة

الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة. وقال سمو ولي العهد في البرقية :" تلقيت نبأ غرق عبارة في نهر دجلة ، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، راجياً عودة المفقودين سالمين،إنه سميع مجيب". Advertisements // انتهى // 10:23ت م 0019





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