اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر الاسهم القياسي المؤلف من 225 سهما 83ر45 نقطة ، أو 21ر0% ، ليصل إلى 09ر21563 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر1 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 64ر1612 نقطة.

// انتهى //

06:09ت م

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