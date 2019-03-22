السعودية اليوم / المهندس الرويلي يقف على فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة تبوك



تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي مساء أمس على سير فعاليات أسبوع البيئة الأول لعام 1440 هـ بالمنطقة، والذي تنظمه الوزارة ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة ، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"،.

وأطلع الرويلي على ماتضمنته الفعاليات المصاحبة بهذا الأسبوع في منتزه الأمير فهد بن سلطان ، الذي تضمن إنشاء مخيم توعوي بهذه المناسبة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أشتملت على توزيع بعض المنشورات الارشادية والهدايا والشتلات والورد للزوار وعرض مرئي للتثقيف البيئي .

وأطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس الرويلي على العديد من المشاركات التي تقدمتها الجهات المشاركة موضحا عقب ذلك : أن هذه الفعاليات تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام، مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة بشتى جوانبها وفي كامل محيطنا البري البحري والهوائي، والتوسع لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

وأضاف : أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة قد تخللها العديد من الأنشطة الميدانية والمحاضرات التي يشترك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة وتعقد في عدة مواقع منها فرع الوزارة بالمنطقة وجامعة تبوك وقيادة المنطقة الشمالية ومركز أمانة تبوك للاحتفالات.

بالإضافة إلى إقامة عدد من الأجنحة كجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة ومسرح الفعاليات في المكان مول والمخيم الذي يقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك ويشمل عددًا من الأجنحة.

وأشار المهندس الرويلي إلى أن الفعاليات أشتملت على إقامة بعض الأنشطة الميدانية منها تنظيف متنزه الأمير فهد بن سلطان وغرس شتلات في حرم جامعة تبوك والطريق الدولي بالقرب من بئر بن هرماس ونثر لبذور النباتات البرية والرعوية على طريق شرما، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة مما يقدم خلالها من معلومات وأنشطة متنوعة موجهة لجميع شرائح المجتمع، معرباً عن شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك المكلف على تدشين انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة أمس،بالمنطقة وإلى الجهات المشاركة .

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04:40ت م

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