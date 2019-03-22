

واشنطن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

قالت هيئة الارصاد الامريكية ان ولايات الغرب الأوسط الأمريكي ستشهد ارتفاع كبير في منسوب المياه على امتداد نهر ميزوري في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار وذلك بعدما انحسرت المياه في ولايتي نبراسكا وأيوا مخلفة وراءها منازل مدمرة، وماشية نافقة، وأراض زراعية غارقة.

وأحدثت الفيضانات الناجمة عن عاصفة الأسبوع الماضي أضرارا في نبراسكا قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خامس.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس موافقته على إعلان نبراسكا منطقة كوارث لإتاحة أموال اتحادية للأفراد المتضررين في تسع مناطق بالولاية.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار الفيضانات حتى مايو القادم ، وأنها قد تزداد سوءا خلال الأسابيع المقبلة.

// انتهى //

04:33ت م

0360





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الارصاد الامريكية : الفيضانات تهدد المزيد من الولايات في الغرب الأوسط الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.