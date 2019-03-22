الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بتخصصي الملك فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة مختلف المؤهلات وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: منسق مشروع ثاني (Project Coordinator II) – عدد 1 – للرجال – الرياض كاتب جناح (Ward Clerk) – عدد 3 – للجنسين – الرياض مساعد مغسلة (Laundry Assistant) – عدد 1 – للجنسين – الرياض Advertisements مأمور سنترال (PBX Operator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض منسق تطوير الجودة (Quality Improvement Coordinator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض منسق إداري ثاني (Administrative Coordinator II) – عدد 1 – للجنسين – الرياض ومن ضمن المزايا الوظيفية بالمستشفى : رواتب تنافسية – تغطية الرعاية الطبية الكاملة – بدل سكن ومواصلات. تطوير مهني مستمر- برنامج مساعدة الموظفين – مرافق ترفيهية للموظفين – تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين ومساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي وإجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بتخصصي الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.