شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) سماء غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية والجوف وكذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.