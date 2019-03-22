العدل تثري معرض الكتاب قانونيا وتعرف الزوار بخدماتها الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شهد جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 إقبالا متواصلا من الزوار الذين توافدوا على الجناح واطلعوا على عدد من الإصدارات والمطبوعات التي تضمنت مجموعة الأحكام القضائية، ومنشورات تعريف ودليل الأسئلة العدلية ومجلة العدل، إضافة إلى تعريفهم بجديد خدماتها الالكترونية.

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وضم الجناح عددا من الأركان التي تعرف بنظام القضاء في المملكة، من خلال الشاشات الرقمية التي تستعرض منظومة القضاء المتخصص في المملكة، وتستعرض الأنظمة العدلية التي تثري المهتمين بالجانب العدلي والقضائي من زوار الجناح.

وتحرص وزارة العدل على المشاركة في معارض الكتاب المحلية والدولية لتعزيز الجانب المعرفي والبحثي في المجالات القضائية والعدلية، واستعراض إصداراتها وتوسيع دائرة أنشطتها العلمية والبحثية في الحقل القضائي.

يضم جناح وزارة العدل: