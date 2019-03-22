نظام لإدارة مشاريع العدل الكترونيا وأتمتة الإجراءات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني نظام إدارة البرامج والمشاريع الالكتروني وأتمتة إجراءات إدارة المشاريع.

ويعد النظام أحد أبرز إنجازات مكتب البرامج والمشاريع في الوزارة لإدارة وحوكمة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعرض المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع الدكتور محمد آل الشيخ أهداف ومميزات النظام الذي يوفر للوزارة أداة فاعلة لإدارة المبادرات التحولية والمشاريع التطويرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وذلك بتعزيز الحوكمة وتطوير الفاعلية على مستوى الوزارة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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وأوضح آل الشيخ أنه جرى تطوير النظام وفق أفضل المنهجيات والممارسات العالمية المتبعة في إدارة البرامج والمشاريع، بحيث يدعم الوزارة في عملية التخطيط والتنفيذ ومراقبة المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية، وكذلك المشاريع الهندسية والتشغيلية والتقنية من خلال تطوير لوحات ومؤشرات قياس الأداء الاحترافية، وعرض تقارير المخاطر والمعوقات والميزانية والعقود والتدفقات المالية، لدعم متخذي القرار بالمعلومات المطلوبة.

وعقد مكتب البرامج والمشاريع قبل إطلاق النظام عددا من الدورات التدريبية وورش العمل لملاك ومديري المشاريع والجهات ذات العلاقة كإحدى مراحل إدارة التغيير لضمان تطبيق النظام بشكل جيد، وتم خلالها أيضا التعريف بكيفية استخدام النظام، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية ومستوى النضج في إدارة المشاريع.

يذكر أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع التي تسعى من خلالها الوزارة إلى أتمتة إجراءاتها وخدماتها لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها 2030.

إجراءات الكترونية

طلبات اعتماد مواثيق المشاريع

إدارة التغيير

تصعيد المشاكل

متابعة المخاطر

إغلاق المشاريع

مراجعة كراسات الشروط والمواصفات

طرح المشروعات وترسيتها والتعاقد

ماذا يتيح النظام؟