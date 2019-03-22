5 جهات تشارك طلاب تعليم الخبر في ملتقى حواري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بالخبر الملتقى الحواري الطلابي الثاني لطلاب مدارس الخبر، أمس، بمشاركة نائب مدير مرور الخبر العقيد جميل العنزي، وممثل من لجنة السلامة المرورية بشركة أرامكو السعودية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بمستشفى الملك فهد التخصصي محمد المقيبل، وبرعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات «هداية» وذلك بمقر مدرسة الخبر الثانوية.

وقال مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، إن الملتقى الحواري أداره وشارك فيه طلاب مدارس الخبر، وحاوروا مسؤولين في الجهات المشاركة حول السلامة المرورية وقواعد القيادة السليمة، مشيرا إلى الحديث عن نتائج الحوادث المرورية. وبين القحطاني بأن الملتقى كشف القدرات الحوارية الهائلة لدى الطلاب من خلال الطرح والمناقشة والمشاركة، بالإضافة إلى تفاعل الطلاب الحضور مع المحتوى الذي يهم جميع فئات المجتمع.