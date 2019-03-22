أمير مكة يطلع على خطة رئاسة الحرمين لرمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عدد من وكلاء وقيادات الرئاسة.

واستمع الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الرئاسة خلال موسم العمرة وخطتها لموسم رمضان المقبل، إلى جانب الخدمات التي تقدمها والرامية لرفع مستوى العناية بالمعتمرين والمصلين، وتلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتجويدها.

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إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة تقرير شرطة المنطقة الذي سلمه مديرها اللواء عيد العتيبي.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وتضمن التقرير إحصاءات عن تنفيذ الأحكام إلى جانب الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.