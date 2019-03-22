خادم الحرمين وملك المغرب يستعرضان علاقات البلدين وتطورات الأحداث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول اتصالا هاتفيا بملك المملكة المغربية محمد السادس، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنيين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين في نهاية الاتصال عن أطيب تمنياته لملك المغرب وللشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والازدهار.



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