50 أجنبيا من متقاعدي أرامكو في جدة التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

زار 50 أجنبيا من متقاعدي أرامكو السعودية في أمريكا وأوروبا، جدة التاريخية، واطلعوا على أبنيتها العريقة ورواشينها ومتاحفها وآثارها.

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واستقبل مسؤولو أمانة جدة، الزوار بالمنطقة التاريخية وشرحوا لهم أهمية المدينة ومكانتها كبوابة للحرمين الشريفين، ومهد لحضارات إنسانية عريقة عبر تاريخها البعيد الذي يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام.

وجذبت المواقع التي تزخر بها المنطقة الزوار، والتي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها التاريخية، حيث عاينوا بعض المقتنيات والمعروضات القديمة التي تحكي مسيرة جدة عبر العصور.

مواقع زارها متقاعدو أرامكو