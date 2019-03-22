تتويج مركز التواصل الحكومي بأفضل حملة اتصال خليجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في السعودية بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي، عن ملف قيادة المرأة، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018.

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وتسلم الجائزة نيابة عن وزير الإعلام تركي الشبانة، مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، وذلك في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذي أقيم أمس الأول في مسرح المجاز بالشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تستضيفه الشارقة في مركز «أكسبو الشارقة» تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.

وتعد هذه الجائزة الثانية التي يفوز بها مركز التواصل الحكومي لهذا العام، بعد فوزه بجائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لحج 1439هـ، التي توج المركز بها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، خلال حفل افتتاح الملتقى العلمي العالمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

ورفع الدكتور المغلوث خالص الشكر والتقدير لوزير الإعلام، على دعمه ومساندته الكبيرة لعمل مركز التواصل الحكومي وفريق العمل المميز من شباب وفتيات الوطن، عادا تسلم الجائزة من يد نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي، بمثابة دفعة قوية للعاملين في مجال الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي ومراكزه، تحفزهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز، بما يعكس الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، ويسهم في تحقيق ما تصبو إليه شعوب الخليج من تطلعات وطموحات وآمال.