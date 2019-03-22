«إنسان» تلفت أنظار زوار معرض الكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، وشهد جناح الجمعية إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

وتضمنت مشاركة الجمعية جناحا تعريفيا عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، من خلال توزيع «البروشورات»، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تنفذها للأبناء.

واطلع زوار المعرض على أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان وأوقاف إنسان والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.