جائزة الملك فيصل تبحث تحديات اللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تنظم جائزة الملك فيصل محاضرتين للدكتور عبدالعلي الودغيري، الفائز بجائزة اللغة العربية والأدب لعام 2019، يسلط خلالهما الضوء على أبرز القضايا التي تواجه اللغة والمفردات. وتحمل المحاضرة الأولى عنوان «اللغة العربية وتحديات الحاضر والمستقبل» غدا في مركز الشيخ حمد الجاسر الثقافي بالرياض، بينما تناقش المحاضرة الثانية موضوع «العربيات المغتربات.. الألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي نموذج»، الاثنين المقبل بجامعة الملك سعود.



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