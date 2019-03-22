باكستان: تحرير 4 جنود إيرانيين مختطفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد الجيش الباكستاني أمس أنه تمكن من تحرير أربعة جنود إيرانيين مختطفين، وذلك في عملية قام بها في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.
وقال الجناح الإعلامي للجيش وأضاف البيان «تردد أن الإرهابيين دخلوا باكستان من الجانب الأفغاني ومعهم الجنود المختطفين، وبعد تبادل لإطلاق النار، جرى استعادة الجنود من مخبأ».
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