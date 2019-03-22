الادعاء الهولندي: مرتكب هجوم أوتريخت تركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام أعلن الادعاء الهولندي أمس توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الاثنين الماضي. وقال الادعاء إنه يعتقد أن المتهم، مواطن تركي (37 عاما) يدعى جوكمين تي، قام بالهجوم منفردا، وإن التحقيق وفر دلالات على أن المشتبه به لم يتلق أي مساعدة من أشخاص آخرين خلال إطلاق النار. ورفعت مدينة أوتريخت مستوى التحذير من الإرهاب لأعلى مستوى.



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