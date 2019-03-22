أعضاء الكونجرس الأمريكي بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الكويت

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح أمس، عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور دولة الكويت حاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.