أعضاء الكونجرس الأمريكي بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح أمس، عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور دولة الكويت حاليا.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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