37 مليارا إيداعات حساب المواطن في 16 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الـ16 في برنامج حساب المواطن 0.7%، ليرتفع إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين إلى 3.76 ملايين مستفيد مقارنة بالدفعة الماضية، والتي بلغ عدد مستفيديها 3.73 ملايين، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة مارس لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 37.6 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2مليون، مشكلين 61% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، وشكلوا ما نسبته 39%. وأشارت أرقام البرنامج إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة السادسة عشرة بأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج أن تطبيق البرنامج المطلق أخيرا للأجهزة الذكية متاح للجميع، حيث يمكنهم من تصفح حساباتهم لمتابعة تفاصيل الدفعة والاعتراضات وحالة الأهلية، بالإضافة إلى بيانات الطلب، وبيانات المتقدم الرئيس وتابعيه.