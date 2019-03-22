أمانة مكة تطور قدرات موظفاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نفذت إدارة التطوير الإداري بأمانة العاصمة المقدسة أمس، برنامجا لتأهيل منسوبات الأمانة وتنمية المهارات الإدارية الأساسية وتطوير القدرات المعرفية لديهن في العمل البلدي وتعريفهن بالمهام الوظيفية والرفع من إنتاجيتهن، وذلك بمركز عبدالله عريف للتطوير الإداري بالعاصمة المقدسة. وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري بالأمانة صالح عيوني، أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر مدة شهر اشتمل على محاور إدارية وتطويرية، تضمنت التعريف بحقوق وواجبات المنسوبات، ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل والتعريف بمهام العمل والهيكل التنظيمي، والتعريف بالأنظمة التقنية المعمول بها في الأمانة ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الوقت والتميز في خدمة العملاء والجودة والتميز المؤسسي.



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