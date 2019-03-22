القتل تعزيرا لمهرب هيروين في حريملاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني نور الرحمن قل فقير - باكستاني - لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، ونفذ الحكم أمس في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.



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