73 مليونا لتطوير حديقة الأمير ماجد بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعلنت أمانة جدة بدء مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد وممشاه على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع، وبتكلفة للمشروع تبلغ نحو 73 مليون ريال، خلال مدة تنفيذ تصل لـ24 شهرا.

وتقع الحديقة وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وسوف تضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ8 آلاف متر مربع، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تشتمل الحديقة بجانب ألعاب الأطفال، على مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للمطاعم والأماكن المخصصة للعناية بالطفل.

وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال مشروع تطويرالحديقة، إلى تحسين جودة الحياة، وإيجاد متنفس للسكان والزائرين مصمم وفق أعلى المعايير والأوصاف، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.