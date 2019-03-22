السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات على رتبة (جندي) رقم (43) لعام 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول والطلبات الرجوع للموقع الالكتروني عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/.



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كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج مرشحي الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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