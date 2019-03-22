«السعودية للكهرباء» تُقدم عرضًا تفصيليًا لبرنامج توطين الصناعات «بناء»

قدَّمت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عرضًا تفصيليًا لبرنامج توطين الصناعات والخدمات «بناء»، موضحة دورها في المبادرات الثلاث التي يتضمنها البرنامج.

وقدَّمت الشركة عرضها، خلال مشاركتها في «منتدى الأحساء للاستثمار 2019» في نسخته الخامسة، الذي اختتمت فعالياته اليوم الخميس، مستهدفة إبراز الجهود والإنجازات التي حققتها الشركة في مجالات الطاقة المتعددة، إضافة إلى طرح الرؤى والأفكار، التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ مد جسور التواصل مع الجهات الخارجية المتميزة في مجال الاستثمار.

وقدَّم المهندس مهند عازب المالكي، من منسوبي الشركة، العرض الذي تناول المبادرات الثلاث الرئيسية في برنامج «بناء»، التي يتركز أولها على تطوير السياسات والآليات؛ لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، عبر تقييم العروض المقدمة والمقبولة، بناء على معادلة تحفيز مبنية على معايير محددة.

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وترتكز المبادرة الثانية على وضع سياسات وآليات؛ لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص نسبة محددة لها لا تتجاوز 10% من كل أمر شراء، وإعطاء تلك المنشآت أفضلية في السعر عند تقديم العطاءات، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة من خلال الشراء المباشر.

وأشار المالكي إلى أن المبادرة الثالثة ضمن برنامج توطين صناعات الكهرباء «بناء»، تهدف إلى تحديد فرص التوطين بصناعات المواد وقطع الغيار المطلوبة، والعمل مع المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع محلية، لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة، واللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى ذات العلاقة بتوطين الصناعة.

وأوضح المالكي، أن مبادرة توطين الصناعة والخدمات، تقوم بعمل شراكة استراتيجية مع المستثمرين الراغبين لإقامة مصانع للمواد وقطع الغيار غير المتوافرة محليًا.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء شاركت في منتدى الاستثمار بمنصة، استعرضت خلالها أهم وأبرز تجارب قطاع التوليد والنقل والتوزيع، إضافة إلى تقديم عروض مرئية ومجسمات توضيحية حول دور الطاقة في الحياة اليومية، إضافة إلى الكتب والإعلانات الإرشادية، التي وُزعت على الحضور، ويشرف عليها نخبة من موظفي الشركة؛ للإجابة عن استفسارات وأسئلة الجمهور والمستثمرين حول خدمات وأنشطة الشركة المختلفة.