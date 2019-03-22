نظام نور برقم السجل المدني .. طريقة معرفة نتائج الطلاب للعام الدراسي 1440

نظام نور هو برنامج تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم السعودية، نظام نور برقم السجل المدني. يهدف إلي ربط منظومة التعليم داخل المملكة من طلاب وأولياء الأمور ومعلمين والإداريين بشكل كامل. كما يهدف ألي تطوير منظومة التعليم من مواكبة الرؤية المستقبلية 2030. يستخدم هذا البرنامج في أمور عديدة من تسجيل المستجدين ومعرفة نتائج الطلاب، والانتقال من مكان إلي أخر مثل النقل الداخلي أو النقل الخارجي.

نظام نور برقم السجل المدني

نظام نور برقم السجل المدني من خلاله يتمكن أولياء الأمور من الدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور. وإدخال كافة البيانات المتعلقة بحالة الطلاب من الإقامة والمدرسة والسن ورقم الجوال وإدخال بيانات ولي الأمر، وفي حين مراجعة النظام لهذه البيانات والتأكد منها يتم أخطار ولي الأمر بالتوجه ألي المدرسة التي تم اختيارها من قبل ولي الأمر. عندما يكون هناك مكان موجود للطالب الجديد للانضمام ألى صفوف الطلاب الأحرين داخل الفصل الدراسي.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

الآن اصبح بمقدور الطلاب وأولياء الأمور الدخول علي نظام نور ومعرفة النتائج بكل دقة وبطريقة صحيحة، وكذلك توجد خاصية الدخول علي نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق .ومعرفة كافة الدرجات في جميع الامتحانات سواء نصف العام أو أخر العام لكل المراحل التعليمية. وتسجيل الطلاب الآخرين من الجنسيات المختلفة التي تقيم داخل المملكة.

نظام نور للنتائج

الكثير من الطلاب في جميع المراحل الدراسية يبحثون عن الدراجات وكذلك أولياء الأمور، من خلال هذا النظام اصبح الحصول علي كافة النتائج اسرع ما يكون. وتم عمل حالة ربط بين الفصل الدراسي والمعلم والطالب وولي الأمر. يتم أخطار ولي الأمر عن طريق رسالة نصية يرسلها المعلم ألي الجوال الخاص بولي الأمر إذا غاب الطالب أو تأخر عن الفصل الدراسي. أو مرض حتي يكون ولي الأمر علي علم بكافة الأحداث التي يمر بها الابن داخل اليوم والدراسي.كما يتمكن المعلم من خلال نظام نور إرسال حالة الطالب إذا كانت جيدة أو سيئة أو متفوق، كما تم ضم خدمات جديدة ألي النظام من اجل رفع مستوي النظام وخلق بيئة جديدة متوازنة تتيح للطالب التعلم في مناخ تعليمي مجهز بأحدث الوسائل التعليمية.